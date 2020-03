Presidente da Embrapa: Brasil está pronto para produzir trigo nos trópicos

Dependente da importação de trigo, principalmente da Argentina, o Brasil está bem próximo de abrir o caminho para se tornar autossuficiente na produção do grão – e isso graças ao avanço da ciência. O país tem uma demanda anual de aproximadamente 11 milhões de toneladas de trigo, mas produz apenas 5 milhões. Tradicionalmente, a cultura se desenvolve melhor em regiões com clima mais próximo do temperado e com temperaturas amenas, mas isso está prestes a mudar. “A Embrapa desenvolveu, no seu programa de melhoramento genético, planta mais adaptada às condições do clima tropical, que impera no território brasileiro. Do ponto de vista de tecnologia, estamos prontos para aumentar a produção na região tropical do Brasil e do globo. Isso é único no mundo”, afirmou Celso Moretti, presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), em entrevista a Alessandra Kianek, editora de VEJA, no programa Páginas Amarelas.

A Embrapa possui hoje 78 programas de melhoramento genético, que engloba desenvolvimento de plantas resistente a pragas e doenças e de animais mais produtivos. Um dos avanços mais emblemáticos é a edição genômica. “Hoje, por meio de uso de ferramentas biotecnológicas, nós podemos editar o genoma das plantas e dos animais. Como é o caso de um projeto na cadeia produtiva da soja, onde estamos editando o genoma para adaptar o grão a regiões secas e dar mais resistência a nematóides”, explicou Moretti, que está na companhia há 25 anos e assumiu a presidência em dezembro do ano passado.

Engenheiro agrônomo, Moretti defendeu, na entrevista, a não privatização da Embrapa. “A possibilidade de privatização está afastada. A agropecuária brasileira responde por 23% do PIB do país, e, na hora que ocorrer uma praga ou uma doença, é no banco genético da Embrapa, considerada a Arca de Noé brasileira, que vamos buscar a resistência. É uma questão de segurança nacional, e, por isso, entendo que ela deva continuar nas mãos do Estado brasileiro.” A companhia é considerada o quinto maior banco genético do mundo, com capacidade para armazenar 700 mil amostras, e possui por enquanto 120 mil. Recentemente, a Embrapa enviou 3.300 amostras de arroz, melão, pimenta e abóbora para o maior banco genético do mundo, que fica na Noruega. “Esse banco fica no círculo polar ártico, dentro de uma montanha, que era uma mina de carvão, resistente inclusive a uma explosão nuclear, e foi criado para garantir a segurança alimentar mundial. É uma espécie de cópia de segurança, um backup”, explicou.

Entre as principais oportunidades de parcerias para o Brasil no mundo, Moretti destaca o continente africano. “Uma boa parte do território africano está no cinturão tropical e, como somos o único país do mundo que consegue desenvolver tecnologia para a agricultura nos trópicos, é uma excelente oportunidade para o Brasil, para as empresas brasileiras, tanto para a área de genética animal e vegetal como para o setor de maquinário. O continente agrega 60% das terras agricultáveis do mundo, o equivalente a 400 milhões de campos de futebol de savana. Para ter uma ideia, o cerrado brasileiro tem 200 milhões de hectares.”

Na entrevista, Moretti falou ainda da questão do uso de agrotóxicos, dos acordos firmados pelo país com os Emirados Árabes Unidos, da produção agrícola brasileira sustentável, além do orçamento da Embrapa para 2020. Confira a entrevista completa no vídeo.