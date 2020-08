Voluntários brasileiros receberão segunda dose da vacina de Oxford

Nesta segunda-feira, 10 de agosto, o mercado financeiro, mais uma vez, melhorou as projeções para a economia do Brasil em 2020. Pela sexta semana consecutiva, o Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central, disse que o impacto negativo da pandemia no PIB brasileiro será menor do que o projetado anteriormente. Se antes era esperada uma queda de 6,54%, agora a projeção é que a retração seja de 5,62%.

Saiba logo no início da manhã as notícias mais importantes sobre a pandemia do coronavirus e seus desdobramentos. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.

O prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, afirmou que a permanência de banhistas nas praias da cidade será liberada nos próximos dias. Mas haverá mudanças. Segundo Crivella, quem quiser frequentar a praia terá de reservar um trecho da areia por aplicativo. A decisão, que visa evitar aglomerações nas praias da cidade, dividiu opiniões na internet.

A Anvisa autorizou hoje a aplicação da segunda dose da vacina da Universidade de Oxford nos voluntários. Publicada no Diário Oficial, a decisão estipula que todas as pessoas que tomaram a primeira dose devem tomar um reforço de quatro a seis semanas após o início do tratamento.

Nas últimas 24 horas, o Brasil teve, segundo o Ministério da Saúde, 22.048 novos casos e 703 mortes causadas pelo coronavírus. Ao total, o país acumula agora 3.057.470 infectados, 101.752 óbitos e 2.163.812 recuperados.

Continua após a publicidade

Leia mais sobre a pandemia de coronavírus: http://abr.ai/coronavirus-ultimas