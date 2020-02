Valor do combustível é assunto entre Governadores e Presidente

Depois do depoimento de ontem, no qual Jair Bolsonaro fez um desafio aos governadores para zerar o ICMS, hoje o presidente disse que a Petrobras deveria parar de reduzir o preço dos combustíveis nas refinarias.

De acordo com um levantamento feito pela Agência Nacional do Petróleo, o valor médio do litro da gasolina para o consumidor recuou 0,3% durante esta semana, para 4,58 reais. Já o diesel teve queda de 0,58% no período, para 3,77 reais.