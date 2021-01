Vacinação começa até 4 dias após aprovação da Anvisa, diz Pazuello

Nesta segunda-feira, 11 de janeiro, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou que a vacinação contra Covid-19 vai começar em até quatro dias após a aprovação de um antígeno pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Apesar disso, não estabeleceu uma data correta para o início da campanha. Despistando, afirmou que o processo se iniciará no “dia D e na hora H”.

Saiba logo no início da manhã as notícias mais importantes sobre a pandemia do coronavirus e seus desdobramentos. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.

O governo do estado de São Paulo disse que decidiu por manter o programa estadual de imunização contra a doença e apresentou detalhes logísticos sobre o plano. O esperado é iniciar a campanha no dia 25, podendo ser antecipada em caso de a aprovação da Anvisa sair mais cedo.

No Brasil, nas últimas 24 horas, foram registrados 25.822 novos casos de coronavírus e 480 mortes causadas pela doença, de acordo com dados do Ministério da Saúde. No total, o país acumula agora 8.131.612 infectados, 203.580 óbitos e 7.207.483 recuperados. A média móvel dos últimos sete dias é de 54.270 casos e de 1.014 mortes. No mundo, mais de 28 milhões de pessoas já foram vacinadas.

Leia mais sobre a pandemia de coronavírus: http://abr.ai/coronavirus-ultimas