Vacina de Oxford gera resposta imune em jovens e idosos, diz Astrazeneca

26 out 2020

Nesta segunda-feira, 26 de outubro, a Universidade de Oxford e o laboratório AstraZeneca anunciaram que a vacina contra Covid-19 que desenvolvem em conjunto mostrou forte resposta imune em idosos. As instituições ainda afirmaram que as primeiras análises são encorajadoras e prometeram um resultado preliminar nas próximas semanas. A vacina de Oxford é a aposta do Governo Federal, que firmou contrato para a compra de doses e para a transferência para o Brasil da tecnologia de produção do antígeno caso ele se mostre eficaz.

Já o governador de São Paulo, João Dória, anunciou que seis milhões de doses da Coronavac, vacina da companhia chinesa Sinovac, chegarão ao estado até na próxima segunda-feira, dia 2 de novembro.

Nas últimas 24 horas, foram 15.726 novos casos de coronavírus e 263 mortes causadas pela doença, de acordo com dados do Ministério da Saúde. No total, o país acumula agora 5.409.854 infectados, 157.397 óbitos e 4.865.930 recuperados. A média móvel dos últimos sete dias é de 24.019 casos e de 460 mortes.

