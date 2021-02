Vacina da Pfizer recebe aprovação definitiva da Anvisa

Nesta terça-feira, 23 de fevereiro, a vacina da Pfizer foi a primeira a receber o registro definitivo para uso no Brasil. Com a autorização da Anvisa, ela poderá ser aplicada em todas as pessoas com mais de 16 anos, e não apenas em grupos prioritários, como é no caso das vacinas com aprovação emergencial.

O aval permite também a importação do antígeno e a comercialização por setores privados. A ruim é que o Brasil ainda não tem doses disponíveis ou mesmo um acordo de compra. A Pfizer acredita que a aprovação da Anvisa facilite um acordo com o governo.

Nas últimas 24 horas, foram registrados 62.715 novos casos de coronavírus e 1.386 mortes causadas pela doença, de acordo com dados do Ministério da Saúde. No total, o país acumula agora 10.257.875 infectados, 248.529 óbitos e 9.215.164 recuperados. A média móvel dos últimos sete dias é de 47.985 casos e de 1.084 mortes. No mundo, mais de 209 milhões de pessoas já foram vacinadas.

