Toda a população de São Paulo será vacinada até fevereiro, diz Doria

Nesta segunda-feira, 21 de setembro, o governador de São Paulo, João Dória, afirmou em entrevista coletiva que toda a população do estado estará vacinada até fevereiro de 2021. No fim de semana, ele já havia afirmado que, ainda em outubro, São Paulo vai receber as primeiras 5 milhões de doses da coronavac e que, até dezembro, serão 46 milhões. Além disso, Dória voltou a defender que a vacina para o coronavírus seja obrigatória em todo o país.

Lá fora, a preocupação com uma segunda onda continua.

Nas últimas 24 horas, foram 13.439 novos casos de coronavírus e 377 mortes causadas pela doença, de acordo com dados do Ministério da Saúde. No total, o país acumula agora 4.558.068 infectados, 137.272 óbitos e 3.887.199 recuperados. A média móvel dos últimos sete dias é de 30.351 casos e de 752 mortes.

