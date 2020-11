Taxa de transmissão no Brasil volta a superar 1, diz Imperial College

Nesta terça-feira, 17 de novembro, o Imperial College afirmou que a taxa de transmissão da Covid-19 no Brasil, que estava em 0,68 no dia 10 de novembro, subiu e alcançou 1,10, o que indicaria, segundo a instituição britânica, uma tendência de alta no número de casos. Com essa taxa, a cada 100 pessoas doentes, 110 outras seriam infectadas.

Adolfo Sachsida, secretário da Política Econômica do Ministério da Economia, entretanto, afirmou que a possibilidade de um novo crescimento exponencial no número de casos no Brasil é baixa, porque muitos estados estariam caminhando para a imunidade de rebanho, com mais de 20% da população já imune após ter a doença. A OMS, porém, declarou anteriormente que a imunidade de rebanho seria atingida apenas com cerca de 65% da população já imunizada.

Nas últimas 24 horas, foram registrados 35.294 novos casos de coronavírus e 685 mortes causadas pela doença, de acordo com dados do Ministério da Saúde. No total, o país acumula agora 5.911.758 infectados, 166.699 óbitos e 5.361.592 recuperados. A média móvel dos últimos sete dias é de 30.393 casos e de 557 mortes.

