SP volta a implementar medidas restritivas para conter casos de Covid-19

Nesta segunda-feira, 30 de novembro, o governo de São Paulo decidiu regredir o Plano SP à fase amarela, em que atividades econômicas com atendimento ao público terão de funcionar no máximo dez horas por dia, ter ocupação limitada a 40% do espaço e fechar às dez da noite. A decisão vem para tentar conter o crescimento no número de casos de Covid-19.

Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 21,138 novos casos de coronavírus e 287 mortes causadas pela doença. Ao total, o país acumula agora 6.335.878 infectados, 173.120 óbitos e 5.601.804 recuperados.

