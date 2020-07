Sete capitais registram queda na curva de casos e mortes por coronavírus

Nesta sexta-feira, 17 de julho, o Brasil registrou, segundo o Ministério da Saúde, 34.177 novos casos de pessoas infectadas pelo coronavírus e 1.163 mortes causadas pela doença nas últimas 24 horas. Agora, o país acumula quase 2,5 milhões (2.046.328) de infectados pela doença, 77.851 mortes e cerca de 1 milhão e 320 mil (1.321.036) de recuperados.

Nas últimas semanas, o Brasil atingiu um platô no número de casos e mortes por coronavírus. Mas sete capitais conseguiram manter de forma considerável a curva de novos casos da doença em queda no último mês. São elas: Fortaleza, Rio de Janeiro, Maceió, Macapá, Porto Velho, Rio Branco e Manaus.

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, confirmou que a cidade neste ano não terá seu tradicional Réveillon na Avenida Paulista. A Virada Cultural, outro evento também famoso da cidade, acontecerá apenas de forma online, e a Parada LGBT e a Marcha para Jesus, eventos que costumam acontecer em novembro, estão sob apuração. As decisões se dão mesmo com a média de mortes pelo novo coronavírus na capital de São Paulo caindo 20% nas últimas três semanas.

O estado de São Paulo atingiu a marca de 407 mil infectados pela doença e superou o estado norte-americano de Nova York, que conta com quase 405 mil casos confirmados. São Paulo é agora o estado com o maior número infectados do mundo. E, em algumas partes do estado, a curva continua a crescer. O governador João Dória afirmou na coletiva de hoje que a região de Piracicaba irá regredir para a fase vermelha do Plano SP, ou seja, terá de fechar atividades não essenciais.

No Paraná, estado que ultrapassou o número de 50 mil contaminados, Curitiba registrou número recorde de novos casos em um dia e chegou a uma taxa de ocupação de 95% dos leitos de UTIs. Nesta semana, a Assomec, Associação dos municípios da região metropolitana de Curitiba, havia declarado que não pretendia renovar a quarentena mais severa dos últimos 15 dias.

Os Estados Unidos também bateram recorde de pessoas infectadas nas últimas 24 horas. Foram mais de 77 mil novos casos, superando, de acordo com a Universidade Johns Hopkins, o patamar anterior, de 66.600 casos. A Flórida, novo epicentro da doença no país e que continua sem restrições ao comércio ou ao uso de mascará, registrou recorde de 156 mortes e quase 14 mil infecções.

Na economia, os resultados da pandemia continuam a aparecer. O desemprego acelerou e, segundo o IBGE, 1,5 milhão de vagas foram fechadas na última semana de junho. Agora são cerca de 12,4 milhões de desempregados, maior número desde que o instituto passou a fazer medição semanal do mercado de trabalho, em maio. Apesar disso, o Ibovespa não se abalou: fechou o dia em alta de 2,32% otimista com as promessas de reformas do ministro da Economia Paulo Guedes.