São Paulo tem recorde de mortes por Covid-19, com 679 nas últimas 24 horas

Nesta terça-feira, 16 de março, o estado de São Paulo registrou seu maior número de óbitos em 24 horas. Foram 679 mortes, superando o registrado na última sexta. A média móvel superou 400 óbitos pela primeira vez desde o início da pandemia. O governo divulgou também que, apesar da fase emergencial, iniciada ontem, o isolamento no estado ficou em apenas em 43%, abaixo dos 60% considerados ideais. O vice-governador, Rodrigo Garcia, afirmou em entrevista que as autoridades não descartam um novo endurecimento das medidas restritivas.

Nas últimas 24 horas, foram registrados 83.926 novos casos de coronavírus e 2.841 mortes causadas pela doença, de acordo com dados do Ministério da Saúde. No total, o país acumula agora 11.603.535 infectados, 282.127 óbitos e 10.204.541 recuperados. A média móvel dos últimos sete dias é de 67.396 casos e de 1.894 mortes. No Brasil, 10.436.444 pessoas receberam a primeira dose da vacina e 3.766.984 a segunda. No mundo, 381 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 já foram aplicadas.

Leia mais sobre a pandemia de coronavírus: http://abr.ai/coronavirus-ultimas