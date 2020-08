São Paulo tem queda de mortes por Covid-19 pela segunda semana seguida

Nesta segunda-feira, 24 de agosto, o governador de São Paulo João Doria confirmou que o estado registrou, pela segunda semana consecutiva, queda no número de mortes causadas pelo novo coronavírus. Segundo o tucano, a ocupação dos leitos de UTI no estado caiu para 55,6% na última semana e os números de óbitos acompanharam a melhora da situação.

Nos Estados Unidos, a FDA, agência responsável pela regulação de medicamentos, aprovou o uso do plasma de pacientes recuperados da Covid-19 no tratamento de pessoas hospitalizadas. O plasma, retirado do sangue dos que já foram infectados, possui anticorpos contra o vírus.

Já em Hong Kong, o primeiro caso de reinfecção pelo coronavírus foi confirmado. Um jovem de 33 anos foi diagnosticado com a doença pela segunda vez após 4 meses da primeira infecção, o que assusta cientistas com a possibilidade de que a imunidade dos humanos à doença dure pouco tempo.

Nas últimas 24 horas, foram 17.078 novos casos de coronavírus e 565 mortes causadas pela doença, de acordo com dados do Ministério da Saúde. No total, o país acumula agora 3.622.861 infectados, 115.309 óbitos e 2.778.709 recuperados. A média móvel dos últimos sete dias é de 37.613 casos e de 968 mortes.

