São Paulo restringe circulação das 23h às 5h a partir de sexta

Nesta quarta-feira, 24 de fevereiro, o estado de São Paulo anunciou novas restrições para conter o avanço da Covid-19.

O governo prometeu ainda endurecer a fiscalização, multando estabelecimentos e casas que realizarem eventos fora do horário permitido. Serão mil funcionários da vigilância sanitária para as operações durante a madrugada em todo o estado, além do auxílio da Polícia Militar. O comitê de controle à doença do estado teria sugerido um lockdown completo, o que foi recusado por Doria.

Nas últimas 24 horas, foram registrados 66.588 novos casos de coronavírus e 1.428 mortes causadas pela doença, de acordo com dados do Ministério da Saúde. No total, o país acumula agora 10.324.463 infectados, 249.957 óbitos e 9.281.018 recuperados. A média móvel dos últimos sete dias é de 49.388 casos e de 1.124 mortes. No mundo, mais de 213 milhões de pessoas já foram vacinadas.

