São Paulo pedirá aval para vacinação em massa para a Anvisa

Nesta segunda-feira, 14 de dezembro, o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, afirmou que será pedido à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) o pedido de registro da CoronaVac, e não de uso emergencial do medicamento. A data prevista para o pedido é 23 de dezembro.

Uma das principais diferenças entre as duas modalidades é que no uso emergencial deve-se solicitar a aplicação do fármaco em uma população restrita (idosos, profissionais de saúde, por exemplo), enquanto o registro permite vacinação em massa. A mudança também permitiria exportação do medicamento, disse Covas.

Nos EUA, mesmo com o início da imunização, o prefeito de Nova Iorque, afirmou que não descarta decretar um novo lockdown total na região para conter o avanço da doença.

No Brasil, nas últimas 24 horas, foram registrados 25.193 novos casos de coronavírus e 433 mortes causadas pela doença, de acordo com dados do Ministério da Saúde. No total, o país acumula agora 6.927.145 infectados, 181.835 óbitos e 6.016.085 recuperados. A média móvel dos últimos sete dias é de 43.319 casos e de 645 mortes.

