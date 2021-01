São Paulo começará vacinação de idosos no dia 8 de fevereiro

Nesta sexta-feira, 29 de janeiro, o estado de São Paulo anunciou a programação para a campanha de vacinação contra a Covid-19 da população idosa do estado. As aplicações começam a partir do dia 8 de fevereiro nas pessoas com mais de 90. Uma semana depois, será a vez daqueles que tem idades entre 85 e 89 anos serem vacinados.

Para controlar o avanço dos casos, o governador João Doria anunciou que irá cancelar o ponto facultativo durante o carnaval em todo o estado. As repartições e servidores públicos terão expediente normal durante os dias 15, 16 e 17 de fevereiro. As prefeituras do estado têm a prerrogativa de suspender o ponto facultativo no que tange os serviços municipais.

Nas últimas 24 horas, foram registrados 59.826 novos casos de coronavírus e 1.119 mortes causadas pela doença, de acordo com dados do Ministério da Saúde. No total, o país acumula agora 9.118.513 infectados, 222.666 óbitos e 7.960.643 recuperados. A média móvel dos últimos sete dias é de 52.085 casos e de 1.060 mortes. No mundo, mais de 86 milhões de pessoas já foram vacinadas.

Leia mais sobre a pandemia de coronavírus: http://abr.ai/coronavirus-ultimas