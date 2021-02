Rio, Salvador, Fortaleza e São Luís retomam vacinação contra o coronavírus

Nesta quinta-feira, 25 de fevereiro, várias capitais reiniciaram as campanhas de vacinação contra a Covid-19 após receberem mais doses do Ministério da Saúde. Rio de Janeiro, Salvador, Fortaleza e São Luiz, que haviam interrompido a distribuição dos antígenos, voltaram a vacinar os idosos. A capital carioca pretende fazer as aplicações em todos os idosos de 80 a 82 até o próximo sábado.

Nas últimas 24 horas, foram registrados 65.998 novos casos de coronavírus e 1.541 mortes causadas pela doença, de acordo com dados do Ministério da Saúde. No total, o país acumula agora 10.390.461 infectados, 251.498 óbitos e 9.323.696 recuperados. A média móvel dos últimos sete dias é de 51.405 casos e de 1.148 mortes. No mundo, mais de 218 milhões de pessoas já foram vacinadas.

