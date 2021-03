Rio de Janeiro terá toque de recolher e restrições a bares contra Covid-19

Nesta quinta-feira, quatro de março, um dia após o Brasil registrar um novo recorde de mortes por covid-19 em um intervalo de 24 horas, o presidente da República, Jair Bolsonaro, criticou as recomendações de isolamento. E em um evento no estado de Goiás ainda causou aglomeração Diante do aumento no número de casos, as restrições continuam a crescer no país.

O prefeito da capital do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, anunciou que está proibido na cidade a permanência das pessoas em vias públicas das onze da noite às cinco da manhã, apesar de ser liberado circular. Bares poderão funcionar apenas das seis da manhã às cinco da tarde. Festas e eventos de todo o tipo devem ser cancelados e comércios de beira de praia estão vetados.

Nas últimas 24 horas, foram registrados 75.102 novos casos de coronavírus e 1.699 mortes causadas pela doença, de acordo com dados do Ministério da Saúde. No total, o país acumula agora 10.793.732 infectados, 260.970 óbitos e 9.637.020 recuperados. A média móvel dos últimos sete dias é de 57.610 casos e de 1.353 mortes. No Brasil, 7.591.266 pessoas receberam a primeira dose e 2.426.554 a segunda. No mundo, 271 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 já foram aplicadas.

