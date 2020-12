Reino Unido autoriza vacinação contra o coronavírus

Nesta quarta-feira, o Reino Unido se tornou o primeiro país do Ocidente a autorizar uma vacina contra a Covid-19. O antígeno da Pfizer e da BioNTech poderá ser aplicado na população a partir já dá próxima semana, quando 800 mil frascos do produto chegam ao país. A meta do governo britânico é que os países retornem à normalidade até a Páscoa de 2021.

Aqui no Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), estabeleceu regras específicas para a autorização emergencial de vacinas para a Covid-19. Com elas, as farmacêuticas poderão solicitar uma autorização para aplicar o antígeno em grupos prioritários e não apenas para a vacinação em massa, como de costume. O processo emergencial está restrito aos países que conduzem estudos de fase 3 no Brasil.

Nas últimas 24 horas, segundo o Ministério da Saúde, o Brasil registrou 49.863 novos infectados pela doença e 698 óbitos causados pela doença. O Brasil em até o momento 6.436.650 de casos contabilizados, 174.515 mortes e 5.698.353 recuperados.

