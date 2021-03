Queiroga assume Ministério da Saúde em cerimônia com portas fechadas

Nesta terça-feira, 23 de março, o presidente da República, Jair Bolsonaro, oficializou Marcelo Queiroga como novo ministro da Saúde em decreto feito fora da agenda oficial da presidência. Médico cardiologista, Queiroga assume a pasta no meio da maior crise de saúde pública brasileira de todos os tempos, com várias regiões do país reportando colapso em seus sistemas. O novo ministro se mostrou um entusiasta da vacinação. É a favor do uso de máscaras, mas, de forma alinhada ao Governo Federal, já pontuou que o lockdown é uma medida muito extrema.

Nas últimas 24 horas, foram registrados 82.493 novos casos de coronavírus e 3.251 mortes causadas pela doença, de acordo com dados do Ministério da Saúde. No total, o país acumula agora 12.130.019 infectados, 298.676 óbitos e 10.601.658 recuperados. A média móvel dos últimos sete dias é de 76.545 casos e de 2.436 mortes. No Brasil, 12.644.382 pessoas receberam a primeira dose da vacina e 4.318.506 a segunda. No mundo, 458 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 já foram aplicadas.

Leia mais sobre a pandemia de coronavírus: http://abr.ai/coronavirus-ultimas