‘Queimem seus mortos em casa’, diz governador de estado na Índia

Nesta segunda-feira, 26 de abril, a Organização Mundial da Saúde, alertou para o fato de que os casos globais de coronavírus estão aumentando há nove semanas de forma ininterrupta e as mortes, há seis. Em entrevista, o diretor-geral da instituição, Tedros Adhanom, afirmou que a situação é grave e apontou, especificamente, para o caso da Índia. No país asiático, o cenário é de um colapso total.

O governador do estado de Karnataka, que tem como capital Bangalore, sugeriu à população que creme seus mortos em casa para evitar aglomerações em crematórios e em cemitérios. Nos últimos dias, viralizou na internet imagens de cremações coletivas e de pessoas recebendo oxigênio dentro de carros no país, que teve nas últimas 24 horas 2.812 mortes e 352 mil novos casos.

No Brasil, nas últimas 24 horas, foram registrados 28.636 novos casos de coronavírus e 1.139 mortes causadas pela doença, de acordo com dados do Ministério da Saúde. No total, o país acumula agora 14.369.423 infectados, 391.936 óbitos e 12.879.051 recuperados. A média móvel dos últimos sete dias é de 56.533 casos e de 2.465 mortes. No Brasil, 29.385.514 pessoas receberam a primeira dose da vacina e 12.978.579 a segunda. No mundo, 1 bilhão e 20 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 já foram aplicadas.

