Primeira dose da vacina da Pfizer é 85% eficaz após 2 a 4 semanas

Nesta sexta-feira, 19 de fevereiro, o governo do estado de São Paulo anunciou que duas regiões progrediram de fase no plano SP e duas regrediram. Franca sai da fase vermelha, a com mais restrições, e vai para fase laranja. Sorocaba vai da laranja para a amarela. Já Barretos e Presidente Prudente foram para a fase vermelha e se juntaram à Araraquara e Bauru.

Um estudo publicado na revista The Lancet que analisou dados de vacinação de Israel, sugere que o antígeno da Pfizer tem até 85% de eficácia de duas a quatro semanas após a aplicação de uma única dose. A pesquisa foi feita em um hospital localizado próximo à capital do país, e avaliou cerca de 9 mil profissionais da área de saúde que receberam o imunizante.

Nas últimas 24 horas, foram registrados 51.050 novos casos de coronavírus e 1.308 mortes causadas pela doença, de acordo com dados do Ministério da Saúde. No total, o país acumula agora 10.081.676 infectados, 244.765 óbitos e 9.029.159 recuperados. A média móvel dos últimos sete dias é de 45.174 casos e de 1.039 mortes. No mundo, mais de 181 milhões de pessoas já foram vacinadas.

