Plano do governo muda grupos prioritários para receber vacina

Nesta quarta-feira, 16 de dezembro, o governo federal apresentou oficialmente o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra Covid-19. O documento de pouco mais de 100 páginas determina aspectos fundamentais para a imunização a ser iniciada em 2021. Entre as surpresas, está a presença da Coronavac no documento.

A vacina produzida no estado de São Paulo pela companhia chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan vinha sendo deixada de lado pelo Ministério da Saúde e foi alvo de atritos políticos entre o governador do estado João Doria e o presidente Jair Bolsonaro.

No Brasil, nas últimas 24 horas, foram registrados 70.574 novos casos de coronavírus e 936 mortes causadas pela doença, de acordo com dados do Ministério da Saúde. No total, o país acumula agora 7.040.608 infectados, 183.735 óbitos e 6.132.683 recuperados. A média móvel dos últimos sete dias é de 44.594 casos e de 677 mortes.

