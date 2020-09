Pela primeira vez, todas as regiões de SP estão na fase amarela

Nesta sexta-feira, 11 de setembro, pela primeira vez desde o início da pandemia, todo o estado de São Paulo se encontra na fase amarela do Plano SP. Duas regiões progrediram e deixaram a fase laranja, a segunda mais restritiva, por conta da diminuição dos números de leitos de UTI ocupados. O estado agora tem uma média de ocupação de leitos 52,5%.

No Rio de Janeiro, após cenas de aglomerações em bares viralizarem na internet no último fim de semana, o governo do estado decretou que o consumo de bebidas nas ruas está proibido depois das 9 horas da noite. Os bares vão poder funcionar até uma hora da manhã, mas o consumo não poderá acontecer em via pública.

Nas últimas 24 horas, foram 43.718 novos casos de coronavírus e 874 mortes causadas pela doença, de acordo com dados do Ministério da Saúde. No total, o país acumula agora 4.282.164 infectados, 130.396 óbitos e 3.530.655 recuperados. A média móvel dos últimos sete dias é de 27.195 casos e de 699 mortes.

