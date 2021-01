Pazuello diz a prefeitos que ‘dia D’ da vacinação será na próxima quarta

Nesta quinta-feira, 14 de janeiro, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou em reunião com prefeitos que a campanha de vacinação contra Covid-19 começa na próxima quarta-feira, a depender da aprovação emergencial das vacinas de Oxford e da Sinovac pela Agência Nacional de Saúde, que deve sair no domingo. A distribuição das oito milhões de doses iniciais começa na segunda.

Hoje, Manaus, capital do Amazonas, viveu um colapso. Segundo relatos de profissionais de saúde, houve falta de oxigênio nos hospitais da cidade. O composto é extremamente necessário para manter pacientes graves da Covid-19 respirando.

No Brasil, nas últimas 24 horas, foram registrados 67.758 novos casos de coronavírus e 1.131 mortes causadas pela doença, de acordo com dados do Ministério da Saúde. No total, o país acumula agora 8.324.294 infectados, 207.095 óbitos e 7.339.703 recuperados. A média móvel dos últimos sete dias é de 51.803 casos e de 942 mortes. No mundo, mais de 32 milhões de pessoas já foram vacinadas.

