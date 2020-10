Pandemia piorou a saúde mental de metade da população, diz Cruz Vermelha

8 out 2020, 20h13

Por Da Redação - 8 out 2020, 20h13

Nesta quinta-feira, oito de outubro, foi divulgada uma pesquisa feita pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha que mostrou que mais da metade das pessoas viu sua saúde mental piorar durante a pandemia. Segundo o levantamento, feito em sete países, a Covid-19 teria agravado doenças existentes e gerado novas, além de, por causa das restrições, ter limitado o acesso a serviços de saúde mental.

Em Madri, a justiça derrubou a quarentena imposta pelo governo em meio ao aumento de casos no país, afirmando que as restrições afetam as liberdades fundamentais dos cidadãos. Mas a maioria dos países que estão em tendência de alta nos números continuam a implementar medidas de distanciamento.

Nas últimas 24 horas, foram 27.750 novos casos de coronavírus e 729 mortes causadas pela doença, de acordo com dados do Ministério da Saúde. No total, o país acumula agora 5.028.444 infectados, 148.957 óbitos e 4.414.564 recuperados. A média móvel dos últimos sete dias é de 25.907 casos e de 611 mortes.

