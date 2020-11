OMS diz que precisa de mais do que comunicados para avaliar vacinas

Nesta sexta-feira, 27 de novembro, a diretora de vacinas de imunização da OMS, Kate O’Brien, afirmou que a instituição precisa de mais do que comunicados à imprensa por parte dos laboratórios para avaliar as vacinas e as suas reações imunológicas. A fala vem um dia depois do anúncio de que a AstraZeneca de irá fazer um novo teste global para provar a eficácia de uma dosagem menor do seu antígeno. Além disso, Mariângela Simão, diretora-geral-assistente, cobrou autoridades russas para que apresentem dados clínicos sobre a Sputinik V.

Nas últimas 24 horas, foram registrados 34.130 novos casos de coronavírus e 514 mortes causadas pela doença, de acordo com dados do Ministério da Saúde. No total, o país acumula agora 6.238.350 infectados, 171.974 óbitos e 5.536.524 recuperados. A média móvel dos últimos sete dias é de 31.169 casos e de 480 mortes.

