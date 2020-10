OMS diz que ‘há esperança’ em vacina contra Covid-19 até o fim do ano

6 out 2020, 20h38

Por Da Redação - 6 out 2020, 20h38

Nesta terça-feira, seis de outubro, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, anunciou que há esperança de que uma vacina para a Covid-19 esteja pronta até o fim do ano. O tom de Tedros surpreende por conta de seus posicionamentos anteriores. No começo do ano, por exemplo, ele chegou a afirmar que um antígeno poderia nunca ser desenvolvido e, posteriormente, se manteve cético quanto à possibilidade de um imunizante estar pronto ainda em 2020.

Saiba logo no início da manhã as notícias mais importantes sobre a pandemia do coronavirus e seus desdobramentos. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.

Na Europa, a necessidade de uma vacina aumenta enquanto os países registram novas altas no número de casos. A Itália registrou nas últimas 24 horas o maior número de óbitos causados pela doença em três meses. Já a França voltou a fechar bares em Paris após uma alta no número de internações.

Nas últimas 24 horas, foram 41.906 novos casos de coronavírus e 819 mortes causadas pela doença, de acordo com dados do Ministério da Saúde. No total, o país acumula agora 4.969.141 infectados, 147.494 óbitos e 4.352.871 recuperados. A média móvel dos últimos sete dias é de 27.374 casos e de 653 mortes.

Leia mais sobre a pandemia de coronavírus: http://abr.ai/coronavirus-ultimas