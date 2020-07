Números do coronavírus estão dentro de período de estabilidade

Nesta quinta-feira, 16, o Brasil registrou, segundo o Ministério da Saúde, 45.403 novos casos de pessoas infectadas pelo coronavírus e 1.322 mortes causadas pela doença nas últimas 24 horas. O país agora bateu a marca de mais de dois milhões de infectados pela doença, com 2.012.151. Além disso, acumula 76.688 óbitos.

Os números são altos e preocupantes, mas ainda estão dentro de um período de estabilidade. Com base nas média móveis, medida calculada a partir da soma dos números nos últimos sete dias, divididos por sete, o total de novos casos de coronavírus no Brasil cresceu até o final de junho e depois estabilizou em cerca de 37.000 novos registros diários.

Pelo mesmo critério, o número de novas mortes por Covid-19 no Brasil estacionou no início de junho, com média móvel diária de cerca de 1.000 registros. A estabilização, tanto de casos quanto de óbitos, indica que o Brasil conseguiu achatar a curva e alcançou – ao menos por enquanto – o tão falado platô, mantendo a capacidade de atendimento do sistema de saúde – com algumas exceções, como ocorreu com Manaus.

Um modelo estatístico desenvolvido por pesquisadores da USP, mostrou que o coronavírus ainda acelera em 60% das grandes cidades brasileiras. Sendo que, das 27 capitais, apenas Manaus, Recife e São Luiz têm controle da situação, com o números de novos casos caindo. Salvador e São Paulo se encontram em estabilidade e Belo Horizonte e Porto Alegre estão entre as que têm os seus números crescendo expressivamente.

O governo de São Paulo, que vem, gradualmente, realizando a reabertura, divulgou hoje que a volta às aulas, prevista para o dia 8 de setembro, pode ser adiada. A decisão vem após estudos divulgarem que a reabertura das escolas pode causar a morte de até 17 mil crianças em todo o Brasil, e, além disso, impulsionar ainda o contágio pela doença.

A busca por uma vacina começou a ter tons não tão amistosos. Se, anteriormente, parte da comunidade científica pregava que o ideal é dividir todas informações para chegar a vacina de forma mais rápida, agora começam a aparecer polêmicas. Segundo acusações de Estados Unidos, Canadá e Reino Unido, a Rússia está por trás de ataques hackers que têm como alvo informações sobre vacinas e tratamentos para a doença.

Ainda no Reino Unido, a AstraZeneca, empresa que produz uma vacina com a Universidade de Oxford, vem sofrendo pressão para divulgar os resultados dos testes após a imprensa britânica dizer que os resultados são promissores. A vacina de Oxford é uma das que estão sendo testadas no Brasil, através da parceria das duas instituições com o Ministério da Saúde.

Já na economia, o dia foi de sentimentos mistos. Dados da China, que ajudam os investidores a projetar como será a recuperação econômica, tornaram as perspectivas incertas. Enquanto o PIB veio melhor do que o esperado, os números das vendas no varejo vieram fracos. A interpretação foi de que a produção começa a se recuperar, mas o consumo ainda está enfraquecido.

Nos Estados Unidos, as vendas no varejo superaram as expectativas mas os números do desemprego vieram piores do que o esperado, o que aumentou a desconfiança dos investidores e derrubou as bolsas mundo afora.