Nova variante do coronavírus se espalha pela Europa, alertam cientistas

Nesta quinta-feira, 29 de outubro, pesquisadores das universidades suíças Basel e ETH Zurich afirmaram que uma nova cepa do Sars-Cov-2, o coronavírus, está se espalhando pela Europa. A variante 20A.EU1 foi detectada pela primeira vez na Espanha em junho e, desde então, se espalhou pelo continente com o fluxo de turistas. 90% das infecções na Espanha são da nova cepa. Na Suíça, na Irlanda e no Reino Unido a taxa de infectados com a nova mutação varia de 40 a 70%. A mutação, até agora, não se mostrou mais perigosa ou mais viral do que a original.

Ainda no velho continente, mais um dia de novos recordes. Dessa vez, a Rússia registrou seu maior número de casos e de mortes causadas pela doença em um intervalo de 24 horas desde o início da pandemia: 366 pessoas morreram e 7.717 foram infectadas. Já a Itália superou sua marca antiga de diagnósticos em um dia com 26,8 mil pessoas doentes.

Nas últimas 24 horas, foram 26.106 novos casos de coronavírus e 513 mortes causadas pela doença, de acordo com dados do Ministério da Saúde. No total, o país acumula agora 5.494.376 infectados, 158.969 óbitos e 4.954.159 recuperados. A média móvel dos últimos sete dias é de 24.392 casos e de 438 mortes.

