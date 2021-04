Mundo supera 4 milhões de casos em 7 dias e curva de contágio segue alta

Nesta segunda-feira, cinco de abril, a Organização Mundial da Saúde alertou para o fato de que na última semana foram registrados em todo o mundo mais de quatro milhões de casos de Covid-19, o que não se via desde janeiro e o que reforça a existência de uma tendência de avanço da doença. Nos últimos sete dias, foram 71 mil mortes, a terceira semana consecutiva de alta.

Nas últimas 24 horas, foram registrados 28.645 novos casos de coronavírus e 1.319 mortes causadas pela doença, de acordo com dados do Ministério da Saúde. No total, o país acumula agora 13.013.601 infectados, 332.752 óbitos e 11.436.189 recuperados. A média móvel dos últimos sete dias é de 62.855 casos e de 2.698 mortes. No Brasil, 19.762.485 pessoas receberam a primeira dose da vacina e 5.531.159 a segunda. No mundo, 658 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 já foram aplicadas.

Leia mais sobre a pandemia de coronavírus: http://abr.ai/coronavirus-ultimas