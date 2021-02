MP pede ao TCU suspensão de compra da Covaxin pelo Ministério da Saúde

Nesta sexta-feira, 26 de fevereiro, o Ministério Público entrou junto ao Tribunal de Contas da União com um pedido de suspensão do contrato de compra de 20 milhões de doses da vacina contra Covid-19, a Covaxin, que foi assinado pelo Ministério da Saúde nesta quinta-feira.

Segundo o procurador responsável, o Governo Federal aceitou pagar 1 bilhão e seiscentos mil reais em doses do antígeno produzido pela indiana Bharat Biotech mesmo sem ser aprovado pela Anvisa e sem a empresa ter finalizado os testes da fase 3. Anteriormente, o próprio presidente Jair Bolsonaro havia afirmado que não iria comprar a vacina da Pfizer, um dos antígenos mais aplicados no mundo, pelo fato da fase 3 não ter sido finalizada.

Nas últimas 24 horas, foram registrados 65.169 novos casos de coronavírus e 1.337 mortes causadas pela doença, de acordo com dados do Ministério da Saúde. No total, o país acumula agora 10.455.630 infectados, 252.835 óbitos e 9.355.974 recuperados. A média móvel dos últimos sete dias é de 53.422 casos e de 1.153 mortes. No Brasil, 6.402.012 pessoas receberam a primeira dose e 1.832.830 a segunda. No mundo, 225 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 já foram aplicadas.

