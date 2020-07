Mortes por Covid-19 no país caem 12,4% em comparação com a última quarta

De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil tem 1.448.753 casos confirmados de infecção por coronavírus e 60.632 óbitos. Apenas nas últimas 24 horas, foram 46.712 novos casos e 1.038 mortes, das quais 521 foram registradas nos últimos três dias. Outros 3.931 óbitos estão em investigação. Nas últimas 24 horas, houve um aumento de 38% nos novos casos e redução de 18,9% nos óbitos tendo como base o dia anterior. Em comparação com os dados divulgados na última quarta-feira, 24, o aumento no número de casos registrados foi de 9,3%. Houve queda de 12,4% no número de óbitos Em relação ao acumulado da semana, a tendência foi a mesma: aumento de 11,5% nos novos casos e queda de 7% nos óbitos. A incidência de Covid-19 em todo o país é de 689,4 pessoas a cada 100 mil habitantes.

A taxa de letalidade está em 4,2% e a taxa de mortalidade é de 28,9 pessoas a cada 100 mil habitantes. O número de pacientes recuperados da doença chegou a 826.866 (57,1%) e 561.255 (38,7%) permanecem em acompanhamento.

No Estado de São Paulo, o que mais sofreu com a doença até então, foram registradas nas últimas 24 horas 267 mortes causadas pelo coronavírus. Apesar disso, o governo prepara uma flexibilização na quarentena para algumas regiões, prevista para começar já na próxima semana. Hoje, o governador João Dória disse que acredita que o número de contaminados e de mortes por dia não deve aumentar bruscamente no estado. Em outros estados, porém, a realidade é diferente.

Sete áreas do Paraná, incluindo Curitiba, iniciaram hoje uma quarentena mais severa e em Minas Gerais o governo afirmou que o protocolo de lockdown, que será sugerido para prefeituras, está em fase final.

A farmacêutica Pfizer anunciou que uma vacina desenvolvida em parceria com uma empresa de biotecnologia mostrou resultados animadores. Pessoas que se submeteram ao teste mostraram uma maior taxa de anticorpos neutralizantes da doença.

Apesar de alguns especialistas falarem que ainda é cedo para se animar com a possível vacina, a ação da Pfizer subiu mais de 3% na bolsa de Nova York.