Mortes por Covid-19 no Brasil passam de 2 mil, com 217 óbitos em 24 horas

A sexta-feira marcou um novo recorde diário de óbitos por coronavírus no Brasil. Foram notificadas 217 mortes nas ultimas 24 horas (2.141 óbitos) e 3.257 casos confirmados em um dia. (33.682 casos confirmados no total). A taxa de letalidade continua subindo e vai a 6,4% no país. São Paulo ainda é o estado com a maior quantidade de casos e mortes pela doença. O governador João Dória prorrogou a quarentena no estado até dia 10 de maio. No entanto, São Paulo ocupa a sexta posição no “ranking” de estados com maior letalidade por coronavírus. Em primeiro lugar está Paraíba, com uma taxa de letalidade de 13,3%; seguido do Amazonas, com 8%, Piauí e Rio de Janeiro, ambos com 7,8% e Sergipe com 7,5%. Nelson Teich tomou posse como Ministro da Saúde. Em seu primeiro discurso no cargo, reforçou que terá “foco na pessoas” e que fará um trabalho de parceria com estados e municípios para conter o coronavírus.