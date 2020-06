Mortes por Covid-19 no Brasil caem 17,9% em comparação com a última sexta

De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil tem 1.274.974 casos confirmados de infecção por coronavírus e 55.961 óbitos nesta sexta-feira, 26. Nas últimas 24 horas, foram 46.860 novos casos e 990 mortes. Trata-se de uma redução de 13,2% no número de novos óbitos e de um aumento de 18,6% nos casos, em comparação com os dados divulgados na quinta-feira, 25.

Em relação à última sexta-feira, 19, houve uma diminuição de 14,4% na quantidade de novos diagnósticos e queda de 17,9% nas mortes. A incidência de Covid-19 em todo o país é de 606,7 pessoas a cada 100 mil habitantes, de acordo com dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass). A taxa de letalidade está em 4,4% e taxa de mortalidade de 26,6 por 100.000 habitantes.

O governador João Doria e o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, anunciaram mais um avanço na flexibilização da quarentena na capital. Segundo as novas regras, vai ser permitido o funcionamento de bares, restaurantes, salões de beleza e barbearias que poderão funcionar seis horas por dia, com até 40% da capacidade e atendimento exclusivo em áreas abertas. O anúncio de maior flexibilização ocorre no momento em que o Estado de São Paulo mantém altos índices de casos confirmados e mortes. A maior preocupação, neste momento, é com as cidades do interior que, pela primeira vez, ultrapassaram a capital em número de óbitos. O estado registrou nesta sexta o terceiro recorde de novos casos em 24 horas.