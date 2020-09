Mortes por coronavírus em SP caem e chegam ao índice mais baixo desde maio

Nesta sexta-feira, 25 de setembro, mais uma vez, o estado de São Paulo registrou queda no número de mortes que, agora, está no menor índice desde maio. Na comparação com a semana passada, os óbitos caíram no estado. Por conta da situação controlada, o governador João Dória anunciou que o hospital de campanha do Ibirapuera vai fechar já na próxima semana, no dia 30 de setembro.

Nas últimas 24 horas, foram 31.911 novos casos de coronavírus e 729 mortes causadas pela doença, de acordo com dados do Ministério da Saúde. No total, o país acumula agora 4.689.613 infectados, 140.537 óbitos e 4.040.949 recuperados. A média móvel dos últimos sete dias é de 27.776 casos e de 678 mortes.

