Mortes pelo coronavírus sobem de 1.223 para 1.328 no Brasil

Segundo o Ministério da Saúde, o número de casos no Brasil já ultrapassa a marca de 23 mil pessoas (23.430). Foram registrados 1.328 óbitos no país. (105 óbitos em 24 horas). A letalidade subiu para 5,7%. Em uma semana, o numero de mortes praticamente dobrou. Os estados com mais mortes confirmadas são: São Paulo (608), Rio de Janeiro (188), Pernambuco (102), Ceará (91) e Amazonas (71). A secretaria de saúde de São Paulo declarou que a doença já chegou na periferia da capital. Em relação aos profissionais de saúde, mais de 4.500 profissionais estão afastados. No Rio de Janeiro 71% dos leitos de UTI da rede estadual já estão ocupados. No Complexo Penitenciário da Papuda, no Distrito Federal, 20 detentos estão isolados e 18 agentes estão afastados por terem contraído a Covid-19. Até o momento, 332 presos e 126 já foram submetidos a testes rápidos. Segundo a Organização Mundial de Saude, a covid-19 é 10 vezes mais letal que a H1N1. A nova pandemia de coronavírus já registrou mais de 115 mil mortes em todo o mundo, enquanto a gripe A (H1N1) deixou 18.500 mortos, segundo a OMS.