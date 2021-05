Mortes e internações por Covid-19 estão diminuindo no Brasil, diz OMS

Nesta sexta-feira, 30 de abril, a Organização Mundial da Saúde apontou que as mortes e internações por Covid-19 estão caindo no Brasil. Em coletiva de imprensa, que contou com a participação do ministro da Saúde brasileiro, Marcelo Queiroga, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, afirmou que essa foi a quarta semana de baixa nos números do país. Apesar da tendência positiva, ele afirmou que a situação ainda é grave e pediu esforços para manter essa tendência.

Nas últimas 24 horas, foram registrados 68.333 novos casos de coronavírus e 2.595 mortes causadas pela doença, de acordo com dados do Ministério da Saúde. No total, o país acumula agora 14.659.011 infectados, 403.781 óbitos e 13.194.538 recuperados. A média móvel dos últimos sete dias é de 60.276 casos e de 2.481 mortes. No Brasil, 31.565.468 pessoas receberam a primeira dose da vacina e 15.579.647 a segunda. No mundo, 1 bilhão e 100 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 já foram aplicadas.

Leia mais sobre a pandemia de coronavírus: http://abr.ai/coronavirus-ultimas