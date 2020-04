Moro pede demissão e faz acusações contra Bolsonaro em meio a pandemia

De acordo com informações do Ministério da Saúde, nesta sexta-feira, 24, foram confirmados 52.995 casos de infecção pelo novo coronavírus e 3.670 mortes. Nas últimas 24 horas, houve um aumento significativo no número de vítimas fatais, 357 ao todo, um acréscimo de 10,8%. A taxa de letalidade apresentou uma variação de 6,7% para 6,9%. Mas em meio a pandemia causada pelo novo coronavírus, o destaque do dia foi o pedido de demissão do agora ex-ministro da Justiça Sergio Moro e a briga pública dele com o presidente Jair Bolsonaro.