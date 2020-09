Ministro interino da Saúde diz que vacinação começa em janeiro

Nesta terça-feira, 8 de setembro, o ministro interino da Saúde, o general Eduardo Pazuello afirmou nesta terça-feira, 8, que a vacinação de brasileiros contra a Covid-19 deve começar ainda em janeiro de 2021. “A gente está fazendo os contratos com quem fabrica a vacina, e a previsão é de que essa vacina chegue para nós a partir de janeiro.

Em janeiro do ano que vem, a gente começa a vacinar todo mundo”, disse em reunião ministerial. A fala foi uma resposta à youtuber Esther Castilho, de dez anos, que fazia perguntas ditadas pelo presidente Jair Bolsonaro ao grupo de ministros. O vídeo da conversa está disponível no canal do YouTube do vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente da República. Nele, é possível ver que a grande maioria dos participantes da reunião não usa máscara de proteção.

Nas últimas 24 horas, foram 14.279 novos casos de coronavírus e 504 mortes causadas pela doença, de acordo com dados do Ministério da Saúde. No total, o país acumula agora 4.162.073 infectados, 127.464 óbitos e 3.397.234 recuperados. A média móvel dos últimos sete dias é de 30.163 casos e de 695 mortes.

