Ministério da Saúde avança em negociação para compra de vacina da Moderna

Nesta sexta-feira, cinco de março, o governo federal avançou a negociação de mais uma vacina contra a Covid-19. Agora a conversa é com a empresa americana Moderna, que desenvolveu um antígeno junto com institutos nacionais dos Estados Unidos. O imunizante apresentou 94,1% de eficácia na fase 3. Segundo autoridades do Ministério da Saúde, a companhia pode entregar 13 milhões de doses ao país ainda em 2021.

Nas últimas 24 horas, foram registrados 75.495 novos casos de coronavírus e 1.800 mortes causadas pela doença, de acordo com dados do Ministério da Saúde. No total, o país acumula agora 10.869.227 infectados, 262.770 óbitos e 9.671.410 recuperados. A média móvel dos últimos sete dias é de 59.085 casos e de 1.419 mortes. No Brasil, 7.863.921 pessoas receberam a primeira dose da vacina e 2.580.953 a segunda. No mundo, 279 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 já foram aplicadas.

Leia mais sobre a pandemia de coronavírus: http://abr.ai/coronavirus-ultimas