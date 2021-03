Marcelo Queiroga diz que meta do governo é vacinar 1 milhão por dia

Nesta quinta-feira, 25 de março, o novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que a meta do Brasil é alcançar, em breve, o número de um milhão de pessoas vacinadas por dia. Hoje são vacinadas cerca de 300 mil diariamente. Queiroga voltou a descartar o lockdown, mas defendeu medidas de distanciamento e se esquivou de perguntas sobre tratamentos não comprovados cientificamente.

Nas últimas 24 horas, foram registrados 100.158 novos casos de coronavírus e 2.777 mortes causadas pela doença, de acordo com dados do Ministério da Saúde. No total, o país acumula agora 12.320.169 infectados, 303.462 óbitos e 10.772.549 recuperados. A média móvel dos últimos sete dias é de 77.050 casos e de 2.280 mortes. No Brasil, 13.949.001 pessoas receberam a primeira dose da vacina e 4.525.633 a segunda. No mundo, 486 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 já foram aplicadas.

