Lewandowski dá 30 dias para Anvisa analisar importação da Sputnik V

Nesta terça-feira, 13 de abril, a FDA, agência reguladora de medicamentos dos Estados Unidos, que atua de forma parecida com a Anvisa no Brasil, recomendou a interrupção da aplicação das vacinas da Janssen, braço farmacêutico da Johnson & Johnson. A sugestão veio após seis mulheres de 18 a 48 apresentarem coágulos raros e severos dias após terem recebido a vacina. A opinião é que a distribuição seja pausada enquanto especialistas estudam os casos e desenvolvem a forma correta de lidar com o ocorrido.

No Brasil, a Justiça tenta acelerar a decisão da Anvisa na aprovação das vacinas. O ministro do Supremo Tribunal Federal Ricardo Lewandowski decidiu hoje que a agencia tem 30 dias para se manifestar sobre o pedido de importação da Sputinik V.

Nas últimas 24 horas, foram registrados 82.186 novos casos de coronavírus e 3.808 mortes causadas pela doença, de acordo com dados do Ministério da Saúde. No total, o país acumula agora 13.599.994 infectados, 358.425 óbitos e 12.074.798 recuperados. A média móvel dos últimos sete dias é de 71.345 casos e de 3.068 mortes. No Brasil, 24.334.587 pessoas receberam a primeira dose da vacina e 7.645.626 a segunda. No mundo, 797 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 já foram aplicadas.

