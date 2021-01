João Doria endurece quarentena em oito regiões do estado de São Paulo

Nesta sexta-feira, 15 de janeiro, o governador do estado de São Paulo, João Doria, anunciou o endurecimento da quarentena em oito regiões do estado. Sete regiões irão para a fase laranja, em que o comércio fica restrito para funcionar por apenas 10 horas por dia e, no máximo, até às dez da noite. Marília passa da fase laranja para vermelha, onde apenas atividades essenciais são permitidas.

Enquanto a presidência se recusa a falar sobre o problema do Amazonas e afirma que fez sua parte, a sociedade se mobiliza para ajudar a região. O comediante Whindersson Nunes, junto com outras personalidades, mobilizou três aviões com ventiladores pulmonares e cilindros de oxigênio para enviar ao estado.

No Brasil, nas últimas 24 horas, foram registrados 66.047 novos casos de coronavírus e 1.038 mortes causadas pela doença, de acordo com dados do Ministério da Saúde. No total, o país acumula agora 8.390.341 infectados, 208.133 óbitos e 7.359.353 recuperados. A média móvel dos últimos sete dias é de 53.805 casos e de 953 mortes. No mundo, mais de 35 milhões e 800 mil pessoas já foram vacinadas.

