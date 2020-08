Isolamento social cai, mas casos e mortes por Covid-19 se mantêm em queda

Nesta quinta-feira, 27 de agosto, dados gerados pela startup Inloco mostram que o índice de isolamento social no país está em 36,6%. A taxa é drasticamente menor do que a aferida em março deste ano, no início das quarentenas, quando houve o pico de 62,2% de pessoas em casa. A empresa faz o monitoramento da movimentação dos brasileiros por meio de sinais de telefones celulares em uso.

Mesmo com o aumento de pessoas nas ruas causado pela liberação de grande parte do comércio, bares e restaurantes, a média móvel de casos e mortes no Brasil segue em queda, chegando ao menor patamar desde 23 de maio para óbitos e desde 22 de julho para diagnósticos positivos.

Nas últimas 24 horas, foram 44.235 novos casos de coronavírus e 984 mortes causadas pela doença, de acordo com dados do Ministério da Saúde. No total, o país acumula agora 3.761.391 infectados, 118.649 óbitos e 2.947.250 recuperados. A média móvel dos últimos sete dias é de 37.059 casos e de 906 mortes.

