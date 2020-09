Índice de transmissão no Brasil é o menor desde o início da pandemia

Nesta terça-feira, primeiro dia de setembro, o Imperial College de Londres divulgou que a taxa de transmissão da Covid-19 no Brasil caiu para 0,94, número mais baixo desde abril. No momento, se 100 brasileiros se infectam com a doença, eles a transmitirão para cerca de 94 pessoas. Essas 94, por sua vez, vão infectar 92, e assim por diante, indicando uma desaceleração no contágio.

Apesar disso, os especialistas ainda pedem cautela. Em Wuhan, na China, primeiro epicentro da pandemia, 1,4 milhões de estudantes voltaram hoje às aulas. A cidade, que permaneceu confinada e em quarentena por mais de dois meses, considera agora ter a doença sob controle. Entretanto, as escolas seguirão protocolos de segurança que sugerem por exemplo o uso de máscara e, na medida do possível, o não uso do transporte público.

Nas últimas 24 horas, foram 42.659 novos casos de coronavírus e 1.215 mortes causadas pela doença, de acordo com dados do Ministério da Saúde. No total, o país acumula agora 3.950.931 infectados, 122.596 óbitos e 3.097.734 recuperados. A média móvel dos últimos sete dias é de 40.134 casos e de 859 mortes.

