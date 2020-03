Governo vai liberar crédito para evitar falência de empresas aéreas

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) irá liberar crédito para empresas em dificuldades por causa da crise gerada pela pandemia de coronavírus, especialmente as aéreas. Esse é mais um movimento do governo para tentar salvar as aéreas da quebra. Até o final de abril serão feitos apenas voos considerados essenciais. As 26 capitais, o Distrito Federal e outras 19 cidades serão atendidas. Para ajudar no combate ao novo coronavírus no Brasil, as companhias aéreas Gol, Latam e Azul decidiram reduzir em 91% a quantidade de voos nacionais até o fim de abril. A medida começou a valer no sábado 28 e as dificuldades de deslocamento pelo Brasil, para quem não pode adiar o seu compromisso, devem ser sentidas nesta semana. A nova medida visa ajudar o combate do novo coronavírus no país. O número de voos por semana passa de 14 781 para 1 241. Além disso, as cidades atendidas caíram de 106 para 46.