Governo prevê iniciar vacinação até cinco dias após aval da Anvisa

Nesta terça-feira, 15 de dezembro, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, divulgou um documento em que detalha as cinco fases do plano de imunização.A medida veio em resposta ao pedido do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, para a divulgação do cronograma de vacinação contra a Covid-19.

Saiba logo no início da manhã as notícias mais importantes sobre a pandemia do coronavirus e seus desdobramentos. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.

No Brasil, nas últimas 24 horas, foram registrados 42.889 novos casos de coronavírus e 964 mortes causadas pela doença, de acordo com dados do Ministério da Saúde. No total, o país acumula agora 6.970.034 infectados, 182.799 óbitos e 6.067.862 recuperados. A média móvel dos últimos sete dias é de 47.148 casos e de 663 mortes.

Leia mais sobre a pandemia de coronavírus: http://abr.ai/coronavirus-ultimas