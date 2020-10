Governo de SP assina contrato para ter 46 milhões de doses da CoronaVac

Nesta quarta-feira, 30 de setembro, o governador de São Paulo, João Dória, afirmou que a campanha de vacinação no estado contra a Covid-19 deve começar no dia 15 de dezembro. Além disso, assinou um contrato que garante 46 milhões de doses da vacina junto do diretor do laboratório Sinovac, Weining Meng.

Das 46 milhões de doses, seis milhões vão vir da China prontas e as outras 40 milhões serão produzidas em São Paulo pelo Butantan. Há também um entendimento para o fornecimento de outras 14 milhões de doses no ano que vem. Para ficar imunizado, cada pessoa precisa de duas doses que são aplicadas num intervalo de duas semanas.

Nas últimas 24 horas, foram 33.413 novos casos de coronavírus e 1.031 mortes causadas pela doença, de acordo com dados do Ministério da Saúde. No total, o país acumula agora 4.810.935 infectados, 143.952 óbitos e 4.180.376 recuperados.

