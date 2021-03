Governo Bolsonaro decide comprar vacina da Pfizer contra o coronavírus

Nesta quarta-feira, três de março, o governo federal, por meio do Ministério da Saúde, decidiu assinar os contratos de compra das vacinas da Pfizer e da Janssen contra a Covid-19.

O ministro Eduardo Pazuello informou à Confederação Nacional dos Municípios que a elaboração dos contratos está em andamento e eles devem ser assinados no início da próxima semana. Segundo comentários, apenas da Pfizer serão adquiridas cerca de 100 milhões de doses para serem entregues em 2021.

Nas últimas 24 horas, foram registrados 71.704 novos casos de coronavírus e 1.910 mortes causadas pela doença, de acordo com dados do Ministério da Saúde. No total, o país acumula agora 10.718.630 infectados, 259.271 óbitos e 9.591.590 recuperados. A média móvel dos últimos sete dias é de 56.309 casos e de 1.330 mortes. No Brasil, 7.327.242 pessoas receberam a primeira dose e 2.266.182 a segunda. No mundo, 265 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 já foram aplicadas.

