Governador de SP anuncia que está com coronavírus: “Assintomático”

Nesta quarta-feira, 12 de agosto, o IBGE divulgou uma alta de oito por cento no volume das vendas do varejo no mês de junho. Em maio, o setor havia registrado crescimento de 14,4%, um recorde desde o início dos registros.

Apesar da recuperação nesses dois meses, o varejo ainda fechou o primeiro semestre deste ano com uma queda de 3,1% na comparação com o mesmo período de 2019. Motivada pela pandemia, essa redução no primeiro semestre foi o pior resultado do setor varejista desde 2016, mas não chegou a ser o maior da história, como previam os analistas no início da pandemia.

Em São Paulo, o secretário da Saúde, Jean Gorinchteyn afirmou em coletiva que caso a Coronavac mostre resultados positivos, se mostrando segura e eficaz, o governo do estado pode pedir a Anvisa que uma liberação emergencial seja dada em outubro. O governador de São Paulo, João Doria, não participou da entrevista por ter sido diagnosticado com o coronavírus. Doria afirma estar assintomático e se sentindo bem. Ele vai ficar dez dias isolado em sua casa, despachando de forma remota.

Doria faz parte dos 55.155 casos confirmados nas últimas 24 horas. Além disso, foram 1.175 mortes causadas pela doença no mesmo intervalo. O Brasil acumula agora, segundo o Ministério da Saúde, 3.164.785 infectados com o coronavírus, 104.201 mortos e 2.309.477 recuperados.

